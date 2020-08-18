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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد شهادات الأيزو الدولية

الاعتماد تأكيدا على ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية

كتب:

أيمن حمزة
08:19 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد شهادات الأيزو الدولية

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد شهادات الأيزو الدولية

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، فى اجتياز تفتيش شركة SGS لتجديد اعتماد شهادة الأيزو (9001/2015) الخاص بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلي والتدريب الفني وتصميم وتطوير البرامج التدريبية.

كما حصلت على شهادة الأيزو (14001/2015) الخاصة بنظام إدارة البيئة والتزام جميع أنشطة التدريب فى حماية البيئة، وذلك فى إطار اهتمام أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى التطبيق والالتزام بالمعايير الدولية المستحدثة للجودة.

وكذلك شهادة الأيزو (18001/2007) الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إتمام التجديدات بدون أى من حالات عدم تطابق الذى يعكس مدى ريادة أكاديمية التدريب.

وقد أبدى وفد الشركة رضاهم التام بالعملية التدريبية وما تتمتع به الأكاديمية من منظومة تدريب عالية الجودة تضاهى المستويات العالمية.

الجدير بالذكر أن هذا الاعتماد يعد تأكيداً على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية، وأحدث التطورات العالمية فى التدريب، كما أن هذه الاعتمادات الدولية تعد ضرورية عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والهيئات العالمية والتى تشترط الحصول على هذه الشهادات.

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