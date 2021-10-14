27 اختصاصا للمجالس القومية.. منها الإبلاغ عن أي انتهاك للحريات

أخذت الدولة المصرية خطوات جادة وفعالة في ملف حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية، بناءًا على توجيهات القيادة السياسية لدعم وإرساء مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري وكذلك المرأة والطفل و كبار السن على وجه التحديد.

و من هنا أطلقت الدولة المصرية عدة مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني تختص بمراقبة حقوق الإنسان في جميع القطاعات والمؤسسات المصرية ولتكون حلقة الوصل بين الدولة المصرية والمجتمع الدولي، وتستعرض الوطن أهم هذه المنظمات و اختصاصاتها.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 والذي ينص على «المجلس القومي مجلس مستقل يهدف إلى تعزيز و حماية حقوق الإنسان والحريات العامة بما يقتضيه الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعقود الدولية التي تصدق عليها مصر وكذلك ترسيخ قيم حقوق الإنسان والإسهام في ضمان ممارستها بشكلها السليم.

اختصاصات المجلس

ويختص المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:

أبداء الرأي في كل ما يتعلق بالقوانين ومشاريع القوانين التي تخص حقوق الإنسان. دراسة الادعاءات وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتفنيدها. تقديم التوصيات التي من شأنها دعم حقوق الإنسان للجهات المختلفة. وضع خطة عمل قومية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان واقتراح آليات تنفيذها. تلقي الشكاوي الخاصة بحقوق الإنسان و دراستها وإحالتها للجهات المعنية ومتابعتها. متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر. التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها بصفه دوريه عملا بالاتفاقيات الدولية. العمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان و توعية المواطنين بها. زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية وإعداد تقرير عن كل زيارة يقوم بها تتضمن التوصيات و الملاحظات. الإبلاغ عن أي انتهاك للحريات الشخصية والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.

المجلس القومي للأمومة والطفولة

تم إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة بموجب قرار جمهوري رقم 54 لسنة 1988 و يختص بما يلي:

اقتراح السياسة العامة للتعامل في ملف الطفولة الأمومة. وضع خطة قومية لحماية الطفولة والأمومة. متابعة و تقييم تطبيق السياسة العامة و الخطة القومية للطفولة والأمومة. التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله. إبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

أنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2019 وهو مجلس مستقل بشخصية اعتبارية ومت أختصاصاته ما يلي:

اقتراح السياسة العامة للدولة فيما يخص ذوي الإعاقة و دمجهم مع المجتمع التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أبداء الرأي في القوانين و التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها.

المجلس القومي للمرأة

أنشئ المجلس القومي للمرأة بموجب القانون رقم 30لسنة 2018 و يختص بما يلي :