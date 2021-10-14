برلمانية تطالب الحكومة بإلزام المدارس بسداد المصروفات الدراسية على أقساط

طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، من الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار ملزم لجميع المدارس بضرورة تقسيط المصروفات الدراسية للطلبة، وتسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يوفقوا في سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

تسليم الكتب الدراسية للطلاب

وقالت النائبة نشوى الديب في تصريح لـ«الوطن»: «هناك تعنت من قبل بعض المدارس في تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، لافتة إلى أن الأمر يؤثر على الحالة النفسية للطلاب، لا سيما علاقتهم بزملائهم».

بيان عاجل بشأن المصروفات الدراسية

وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أنها تقدمت ببيان عاجل موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن عدم قدرة المواطنين على سداد المصروفات المدرسية، خاصة بعد ارتفاعها.

سداد المصروفات الدراسية

وطالبت النائبة نشوى الديب من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأن يصدر قرارا ملزما لجميع المدارس بإمكانية سداد أولياء الأمور للمصروفات الدراسية على دفعتين أو أكثر تخفيفا على المواطنين، وحفاظا على الصحة النفسية لأبنائنا من الطلاب أمام زملائهم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والذي بدأ يوم 9 أكتوبر، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن قطاع التعليم الفني اتخذ كل الإجراءات اللازمة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها من قبل أنه في إطار التوسع في تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل في 300 مدرسة فنية إضافية ليبلغ عدد المدارس المطبق بها البرامج المطورة 413 مدرسة ثانوية فنية منهم 245 مدرسة صناعية، و67 مدرسة تجارية، و72 مدرسة زراعية، و29 مدرسة فندقية.