تعليم القاهرة: التحقيق مع مدرسة خاصة لمنعها دخول الطلاب بسبب المصروفات

كشف الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بالقاهرة، أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، سترسل لجنة إلى مدرسة مودرن سكول الابتدائية بحلمية الزيتون، للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى منع إدارة المدرسة دخول الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، بعد أن اشتكى عدد من أولياء الأمور، مؤكداً أنه في حالة ثبوت صحة ذلك سيتم إنذار المدرسة وإجراء تحقيق مع إدارة المدرسة وضمان عدم تكرار الواقعة.

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه غير مسموح لأي مدرسة بمنع دخول الطلاب حتى وإن لم يسددوا المصروفات الدراسية، وغير مسموح بحرمان الطالب من الامتحان لعدم سداد المصروفات أيضًا، مؤكدًا أن دخول الطالب للامتحانات هو حق دستوري لا غبار عليه، مشددًا على جميع المدارس بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية.

«صلاح»: نبهنا على المدارس الخاصة بالسماح للطلاب بدخول حتى وإن لم يسددوا المصروفات

وتابع مدير التعليم الخاص أنه تم التنبيه على جميع المدارس الخاصة بعدم حرمان الطالب من دخول المدرسة والالتزام فقط بالإجراءات القانونية في حالة عدم سداد المصروفات المدرسية والتي تتمثل في تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية عقب مرور عام على عدم سداده للمصروفات الدراسية.

وأوضح الدكتور محمد صلاح أنه سيتم التنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة السماح للطلاب بدخول المدرسة وحضور جميع الحصص التعليمية والأنشطة حتى وإن لم يسددوا المصروفات الدراسية، لافتًا إلى أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم منذ بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول الفصول، وإلزام الطلاب أكبر من سن 18 عام بارتداء الكمامة الطبية وتعقيم جميع الفصول بصفة مستمرة تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان.