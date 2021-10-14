تراجع أعداد مصابي كورونا فى «جامعي أسيوط» إلى 29 مصابا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن وجود 29 مصابًا بفيروس كورونا، يخضعون للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمثل انخفاضا ملحوظًا منذ بداية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري مؤكداَ الاستمرار في رفع حالة التأهب والاستعداد داخل مستشفيات الجامعة التي اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية جائحة كورونا واتخاذ الاستعدادات التامة واللازمة لاستيعاب أية زيادة محتملة في أعداد المصابين .

تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا سبب تراجع أعداد المصابين

و أرجع رئيس الجامعة ذلك الانخفاض إلى إقبال المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وهو ما ظهر أثره في تخفيف حدة الإصابة رغم سرعة انتشار الفيروس خلال الموجة الرابعة.

وشدد على أفراد المجتمع الجامعي من المنتسبين إلى الجامعة بالإسراع في تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال المقرات الطبية التي خصصتها الجامعة لحقن أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك لدعم مساعي إدارة الجامعة في توفير بيئة صحية وآمنة لكافة الأفراد الحفاظ على صحتهم و سلامتهم.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه وفق الوضع الحالي فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا هي 29 حالة تتضمن8 حالات بالرعاية و 8 حالات على أجهزة التنفس الصناعي و13 حالة مستقرة .

و نوه الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة رصد معدلات الحالات المصابة التي تستقبلها مستشفيات أسيوط الجامعية من منتسبي الجامعة و أسرهم أو الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة وذلك للتعامل مع الموقف بزيادة أو نقص عدد الأسرة المخصصة لمرضى الكورونا بالمستشفى الرئيسي الجامعي أو مسشتفى الأطفال الجامعىي.