رئيس جامعة أسيوط: 2021 عام تحدي كورونا

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن عام 2021 / 2022 عام تحقيق انتظام العملية التعليمية وتحدى فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مؤسسات مصر قادرة على التصدي لصعوبات الجائحة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لتخطي تداعيات الفيروس على النحو الأمثل، وذلك بتعاون وجهود كافة الوزارات والجهات المعنية.

ونظمت جامعة أسيوط اليوم، احتفالية ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

بدء العام الجامعي في أسيوط بتحية العلم

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، خلال كلمته بالاحتفال، أن احتفال الجامعة بدأ بمراسم تحية العلم وعزف النشيد الوطني وطابور العرض الطلابي، وهو الأمر الذى يعد تقليداً سنوياً تنظمه الجامعة تعزيزاً لروح الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع الجامعي بصفة عامة وطلاب الجامعة بصفة خاصة.

وأكد أن الانتماء لمؤسسة جامعة أسيوط العريقة يعد شرفاً يجمع بين منتسبيها على مر السنوات، مشيرا إلى أن استمرار العمل والعطاء من أجل تحقيق تقدم الجامعة يعد الشرف الأكبر، مثمناً ما حققته الجامعة من إنجازات وما شيدته من إمكانيات وصروح وعقول أثبتت كفاءاتها داخل مصر وخارجها وساهمت في رفع اسم الجامعة عالياً وتعزيز مكانتها والتأكيد على ريادتها وتقدمها الدائم في مواكبة التطور العلمي.

واختتم رئيس الجامعة كلمته ببعض التوصيات التي وجهها لطلاب الجامعة وكافة منتسبيها وللأجيال القادمة، والتي تضمنت ضرورة اتخاذ الجد والاجتهاد طريقاً ومنهجاً ونبراساً يسعد أسرهم ومجتمعهم، وأن يضعوا نصب أعينهم اتخاذ المتميزين من القادة والعلماء وأبناء الجامعة المتميزين قدوة ومثل لهم في العمل والعطاء المخلص.

رئيس جامعة أسيوط يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

كما وجّه الحضور جميعاً بمعاونة إدارة الجامعة في مساعيها للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد وخلق بيئة صحية آمنة داخل كافة منشآت الجامعة، وهو الأمر الذي يتم من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها وتجاوب الجميع في حملة التطعيم الموسعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى نبدأ عاماً جديداً يمتلئ بالنشاط والصحة والجد والعمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة، حرص الإدارة على الاحتفال بالعام الجامعي الجديد 2021 / 2022 م ومشاركة الطلاب في أداء تحية العلم وإبراز مشاعر الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، لافتا إلى حرص الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب واستمرار العملية التعليمية وانتظامها ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالمدرجات والقاعات داخل كافة الكليات بالجامعة.

ودعا الطلاب إلى التوجه لمقار تطعيم فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة الآخرين، والبالغ عددها 13 نقطة موزعة بكافة أرجاء الحرم الجامعي، مشدداً على أنه وفقاً لقرار رئيس الجامعة يتم منع أي طالب لم يحصل على اللقاح من دخول الحرم.

كما نوه إلى مساعي إدارة الجامعة لتوفير كافة سبل الدعم لطلابها المغتربين من خلال تسهيل إجراءات السكن الجامعي بقطاع المدن الجامعية من خلال مكتب للمساعدات الطلابية في كافة المجالات سواء الكتب الدراسية أو المصروفات النقدية.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، وجه نائب رئيس الجامعة دعوته لكافة طلاب الجامعة للمشاركة فيها لدورها في تعزيز شخصيتهم ومساعدتهم على التعبير عن مواهبهم المختلفة، وهو الأمر الذى دأبت إدارة الجامعة عليه من خلال تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأشار إلى استحدثت جائزة درع التميز الطلابي، والتي من المقرر أن تبدأ هذا العام الجديد، وتشمل درع التميز الطلابي للطالب الأول على الجامعة، درع التميز الطلابي للطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، ودرع التميز للأول على كل كلية من كليات الجامعة، ودرع التميز الطلابي للأول في أي نشاط من الأنشطة الطلابية، ودرع التميز الطلابي للأول حتى الثالث على مستوى الجمهورية أو الوطن العربي في أي مجال من الأنشطة الطلابية، بجانب بعض الجوائز النقدية.