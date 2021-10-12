تطعيم 53%من أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بلقاح كورونا

أعلنت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ونائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة أعمال تطعيم كافة منتسبى الجامعة بلقاح كورونا، الانتهاء من تطعيم 3006 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 53 بنسبة %، و 19284من العاملين، و36318 من الطلاب بنسبة 38.7 % ، مشيرة إلى أن إجمالي المستهدفين من كافة الفئات 128804، كما أكدت استمرار إعمال التسجيل الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة منتسبي الجامعة.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة صحية وآمنة للأفراد داخل مبانيها ومنشآتها، بالتعاون مع مديرية الصحة وبالتنسيق مع الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبإشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والمشكلة برئاسته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى بشأن تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا ليكون عام 2021/2022 عاماً آمناً للجميع.

وأضاف رئيس الجامعة أنه جرى تخصيص نقاط التطعيم بقسم طب علاج الأورام، ووحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وقطاع المدن الجامعية بنين، وقطاع المدن الجامعية بنات، وكلية الآداب، نقطة بكلية الخدمة الاجتماعية، نقطة بكلية التربية النوعية، نقطة بكلية الزراعة، نقطة بكلية التمريض، نقطة مستشفى الأطفال وصحة المرأة، نقطة مستشفى الراجحى والقلب، بواقع 26 فرقة طبية مدربة من أطباء وأطقم تمريض وطاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة .

بدء استخدام الكارت الإلكتروني لطلاب جامعة أسيوط

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، بدء استخدام الكارت الإلكتروني خلال الأسبوع المقبل والذي يُعد خدمة رقمية جديدة مقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب بمختلف الكليات، مشيراً إلى أن الكارت الإلكترونى يحمل بيانات الطالب الشخصية ويتم استخدامه في تسجيل دخول الطالب الحرم الجامعي ، وحضوره المحاضرات، كما يستخدم الكارت كفيزا إلكترونية يتم عن طريقها سداد الرسوم والمصروفات الدراسية .