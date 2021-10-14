الصحة: إجراء تحليل PCR لضيوف مهرجان الجونة قبل العودة لبلادهم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطتها التأمينية الطبية في محافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة، خلال الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الحالي، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش، وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

خدمات طبية لمبادرات الصحة العامة في 15 عيادة متنقلة بتخصصات مختلفة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، بحسب بيان عنه، أنّ الوزارة وفرت خدمات طبية بالتعاون مع قطاعات الطب العلاجي والوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية، وجرى توفير 15 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الطبية، على أعلى مستوى من الجاهزية، تضم الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، تمركزت في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، ومنها مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.

عيادتان مجهزتان بمعمل لتحليل عينات PCR لضيوف المهرجان قبل العودة لبلادهم

ولفت إلى توفير مركز تطعيم بلقاحات فيروس كورونا في مدينة الجونة لتطعيم المواطنين، من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 6 مساء، وتخصيص مراكز للتسجيل لتلقي اللقاح في فنادق الجونة طوال فترة انعقاد المهرجان، وتوفير وسائل انتقال تحمل شعار وزارة الصحة والسكان، لنقل الزوار من الفنادق بعد إتمام عملية التسجيل لتلقي اللقاح في مركز اللقاح، لافتًا إلى تخصيص عيادتين مجهزتين بمعمل لتحليل عينات PCR لضيوف المهرجان قبل العودة إلى بلادهم.

ولفت مجاهد، إلى توفير سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لفحص السيدات، من خلال توفير طاقم طبي مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمة داخل السيارة، المزودة بأشعة الماموجرام والأشعة التشخيصية اللازمة للفحص المبكر لسرطان الثدي، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للسيدات من قياس الضغط والسكر ومؤشر كتلة الجسم وتقديم التوعية بالصحة الإنجابية.

22 سيارة إسعاف للتدخل السريع حال حدوث أي طوارئ

وأضاف مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنّه جرى الدفع بـ22 سيارة إسعاف بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمركزت 12 سيارة بمدينة الجونة، إضافة إلى 10 سيارات إسعاف أخرى بمحيط مدينة الجونة للتدخل السريع حال حدوث أي طوارئ.

وأشار مجاهد، إلى مراجعة الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مثل هذه الفعاليات، من خلال إرسال فريق من قطاع الطب الوقائي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في الفنادق والمنشآت بالتزامن مع وفود ضيوف المهرجان.

سحب عينات مياه وأغذية من الفنادق والمنشآت التي تقدم مواد غذائية لضمان سلامة المواطنين خلال فعاليات المهرجان

وأوضح أنّه جرى سحب عينات من المياه والأغذية من الفنادق والمنشآت التي تقدم أي مواد غذائية، لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال فعاليات المهرجان، متابعا أنّه جرى نشر فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحمل أعلاما بها رسائل توعوية وتطبق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين.

وأكد أنّه جرى وضع أكشاك طبية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتقديم التوعية الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتوزيع المستلزمات الوقائية، إضافة إلى تقديم خدمات طبية مثل (توفير الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة).