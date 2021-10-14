الصحة تحدد أوقات غسل أيدي الأطفال للوقاية من كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، الأوقات التي يجب أن يغسل فيها الأطفال أيديهم، للوقاية من الأمراض، خاصةً فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فترة الدراسة، موضحة أنه يجب على المدرسين الاهتمام بالاطفال وحثهم على غسل الإيدي، وأن تكون عادة الغسل من ضمن الاولويات التي يقوم بها الأطفال، بالإضافة إلى تحضير الصابون بأشكال مختلفة إذا أمكن، ويرصد التقرير التالي أوقات غسل الايدي للأطفال:

1- عند وصول الأطفال إلى المدرسة مباشرة لابد من غسل أيديهم بشكل جيد.

2- بعد الانتهاء من الطابور الصباحي وقبل صعود الأطفال إلى الفصل لابد أن يقوموا بغسل إيديهم

3- حددت وزارة الصحة للأطفال غسل ايديهم عند دخولهم الحمام وبعد الخروج منه.

4- بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية، لابد من غسل الأيدي بشكل جيد وتطهير الألعاب بالمواد الكحولية.

5- بعد فترة الراحة بين الحصص وقبل الصعود مرة ثانية إلى الفصل يجب على الأطفال غسل الأيدي بشكل جيد.

6- قبل تناول الطعام وبعد الانتهاء من تناوله يجب على الأطفال غسل الأيدي جيدا.

7- بعد العطس أو السعال مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

8- إذا لاحظ المدرس أي أوساخ على أيدي الأطفال، لابد من أن يوجهه إلى غسل يديه.

9- قبل مغادرة المدرسة لابد من غسل الأطفال لأيديهم.

10- عند العودة إلى المنزل لابد من التوجه مباشرة إلى الحمام لغسل الأيدي والوجه بشكل جيد.

وأضافت وزارة الصحة، أن مديري المدرسة والمدرسين عليهم دور مهم في إرشاد الاطفال لغسل ايديهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويجب عليهم تشجيع الطلاب على الالتزام بالقواعد، وقد يكون مفيدا وضع قوائم إرشادية بشكل بسيط ويكون فيها رسومات، تشرح لهم الاعتناء بأنفسهم، وأن النظافة والاهتمام بغسل الأيدي شئ مهم للوقاية من الأمراض وتفادي التعرض لفيروس كورونا المستجد.