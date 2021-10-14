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متخصص بالأوبئة: الفترة من منتصف أكتوبر حتى أول نوفمبر ستكون حرجة

كتب:

شريف سليمان
12:44 م | الخميس 14 أكتوبر 2021
الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة

الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة الرابعة أقل من الموجات الماضية، بسبب زيادة نسبة عمليات التلقيح، كما أن العلاجات أصبحت متوفرة ولم يعد هناك أي نقص في الأكسجين أو الأدوية، لافتًا إلى أن إصابات الأطفال بمتحورات كورونا أعلى لكنها طفيفة، وكذا الأمر بالنسبة إلى الوفيات التي تعتبر نادرة بين صفوف الأطفال.

وقت دخول مصر مرحلة ذروة الموجة الرابعة لم يحن بعد

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعض عبر شاشة «DMC»، أن وقت دخول مصر مرحلة ذروة الموجة الرابعة لم يحن بعد، إذ أن الإصابات مستمرة في الزيادة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية: «لسنا في منأى من العالم، وسنتعرض لإصابات في المدارس، والموجة سيتم كسرها حتى نهاية شهر نوفمبر، وبداية من منتصف أكتوبر وحتى أول نوفمبر ستكون حرجة».

نسبة وفيات ما بعد تلقي اللقاحات في كورونا قليلة للغاية

وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن نسبة وفيات ما بعد تلقي اللقاحات في كورونا قليلة للغاية في أوروبا ولا تتعدى الـ1%، متابعًا: «أهم ما في الأمر هو تحييد فيروس كورونا، أي جعله فيروس غير مميت، فلن يستطيع العالم القضاء عليه خلال عام أو عامين، بسبب عدم وجود عدالة التوزيع، وبالتالي يجب أن نجعله مثل فيروس الانفلونزا لتقليل الوفيات».

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