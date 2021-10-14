هندسة سوهاج تحتفل باستقبال الطلاب الجدد وتكرم أوائل الفرق

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، فعاليات معسكر استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الهندسة، للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، وكذلك تكريم الطلاب المتميزين أوائل الفرق، إلى جانب احتفالات الكلية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومسئولي رعاية الشباب بالكلية.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور مصطفي عبد الخالق، بطلاب الكلية الجدد والقدامى، وهنأهم ببدء العام الجامعي الجديد، مؤكداً أن كلية الهندسة من الكليات المتميزة التي تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات الحديثة في علوم الهندسة بجميع فروعها، مشيراً إلى أن الكثير من خريجي الكلية احتلوا أفضل المراكز العلمية بمصر ودول العالم المختلفة، داعياً الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد بالدراسة والتدريب، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

تكريم 11 طالبا من أوائل الفرق

وأوضح الدكتور أحمد قاسم، أن الكلية تحرص فى المقام الأول على تلبية الاحتياجات الأكاديمية والتدريبية لجميع طلابها، مؤكداً أن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على أتم الاستعداد لخدمة الطلاب في جميع المجالات والأنشطة الطلابية المختلفة، مضيفاً أن الاحتفالية نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، حيث تضمنت تكريم 11 طالبا من أوائل الفرق، إلى جانب تقديم عدة فقرات فنية وغنائية وطنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.