رئيس جامعة سوهاج يزور أسرة الطالبة أسماء.. محت أمية 5 أشخاص

واصل الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، زياراته الأسبوعية المنزلية لأسر طلاب كلية التربية، الذين نجحوا فى محو أمية أكبر عدد من الدراسين بالمحافظة، حيث زار اليوم الطالبة أسماء رمضان الزهري أبو زيد، بقرية الخازندرية شرق، بمركز طهطا، الحاصلة على بكالوريوس تربية قسم بيولوجي، لدعمها وتشجيعها على دورها الإيجابي في محو أمية 5 من الدارسين، من ضمنهم والدتها.

وحرص عبد الخالق، على تناول وجبة الغذاء مع أسرة الطالبة، ورافقه كل من المحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية، ومحمد الدالي، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عماد صموئيل، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة خديجة عبد العزيز، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

حلم الوصول إلى مصر بلا أمية في 2030

وقال عبد الخالق، إن الجامعة أولت مشروع القضاء على الأمية اهتمامََا كبيرََا، من منطلق مسئوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، من خلال مشاركتها في فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والمساهمة في القضاء على الجهل والأمية، وتقديم العديد من الخدمات التنموية في كافة المجالات، مؤكدا أن طلاب الجامعة شركاء أساسيين في هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر في تحقيق حلم الوصول إلى «مصر بلا أمية» في 2030.

وخلال زيارته لمنزل الطالبة أسماء، أعرب الدكتور مصطفي عبدالخالق، عن خالص تقديره واعتزازه بما قدمته الطالبة من مجهودات ملموسة في مشروع القضاء على الأمية وتعليم الكبار، موجها لها شكر خاص لنجاحها في محو أمية والدتها، مؤكدا أنها مثال وقدوة حسنة، يجب أن يُحتذى بها من قبل زملائها، وحثها على استمرار جهودها في هذا المجال، لزيادة أعداد الدارسين.

زيارة الطالب في منزل أسرته والغداء معهم

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن إدرة الجامعة، وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها للمشاركة بفاعلية للقضاء على مشكلة الأمية بالمحافظة، ومنها منح كل طالب 100 جنيه مقابل كل دارس يتم محو أميته، ومبلغ 250 جنيه من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية، مضيفا أن من ضمن المحفزات للطلاب، زيارة الطالب في منزل أسرته، وقضاء يوم مع الأسرة، وتناول طعام الغداء معهم على نفقة الجامعة.

وأضاف محمد الدالي، أن تلك الزيارات تأتي لبث روح العمل والاجتهاد لاستكمال دور طلاب الجامعة في محو أمية أبناء بلدتهم، وذويهم، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به الهيئة، بالتعاون مع الجامعة لتدعيم مشاركة الطلاب في مجال محو الأمية، ومنحهم المزايا المالية المخصصة عن كل دارس يتم محو أميته.