جامعة سوهاج تبدأ عامها الدراسي بالسلام الوطني وتحية العلم

انطلقت اليوم، بجامعة سوهاج، فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد 2021 /2022 ، حيث شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مراسم تحية العلم بمقر الجامعة الجديد أمام كلية التربية الرياضية، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني فى أجواء مليئة بالتفاؤل والحماس، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، ونخبة من القيادات الجامعية وعمداء الكليات ووكلاءهم، وجمع غفير من طلاب الجامعة.

وذكر الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن استثمارات الدولة فى التعليم تفوق استثماراتها في المجالات الأخرى، ويظهر ذلك جلياََ فى مانشهده من تطور وطفرة واضحة على مستوى الجامعات المصرية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا

كما هنأ الدكتور صفا محمود السيد، طلاب الجامعة الجدد والقدامى بالعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الجامعة تستقبل هذا العام 70 ألف طالب وطالبة داخل 17 كلية بمقري الجامعة القديم والجديد، لذلك تم وضع خطة شاملة بالتعاون مع كافة قطاعات الجامعة، لضمام انتظام الدراسة منذ يومها الأول، وتلافي وقوع أي مشكلات تعيق سير العملية التعليمية، مع متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، بداية من التأكد من التطعيم بالجرعة الأولى لجميع منسوبي الجامعة، مروراََ بعدم السماح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة الطبية، وتوقيع الكشف الحراري على المترددين على البوابات الرئيسية للجامعة، موجهاً طلابه بضرورة المشاركة فى ممارسة الأنشطة والفعاليات الطلابية بمختلف مجالاتها والتى يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي.

ومن جانبه أكد الدكتور حسان النعماني، أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب لتلقي العلم بكفاءة وتميز، والاندماج والتفاعل في الحياة الجامعية بشكل ميسر ومفيد، حيث تم استكمال تجهيز قاعات المحاضرات والفصول الدرسية، والمعامل التدريبية، بالإضافة إلى التنبيه على أعضاء الهيئة التدريسية بالتواجد بشكل يومي وانتظام مواعيد المحاضرات لتحقيق انضباط العملية التعليمية، مؤكداً أن كافة إدارات الجامعة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب والتعرف على الصعوبات التي تواجههم لإيجاد حلول سريعة لها، مطالبهم بعدم التردد فى التواصل مع مسئولي الكليات وعرض مشاكلهم وتساؤلاتهم.