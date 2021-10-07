جامعة سوهاج تتبنى علاج فتاة تعاني من خلل في الصفائح الدموية

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، زيارة إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للفتاة «س.م.ع»، 19 عاما، تعاني من خلل في وظائف الصفائح الدموية «هيموفيليا»، ونزيف داخلي بالرحم، بحضور الدكتور أسامة رشاد، عميد كلية. الطب، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفيات الجامعية.

المستشفى الجامعي يستجيب لمناشدة والدة المريضة

وكانت والدة الفتاة، ناشدت المسؤولين عبر صفحات التواصل الاجتماعي لعلاجها، حيث أوضحت ما تعانيه ابنتها من آلام عديدة بالعظام وارتفاع في درجة الحرارة، ونزيف داخلي بالرحم، وعلى الفور وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى عبد الخالق، تواصل الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، مع والدة الفتاة، وتم استقبال الحالة بالمستشفى الجامعي وتجهيزها وإجراء كافة التحاليل والأشعة والفحوصات الطبية الشاملة.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أنه بناءً على التوجيهات الصادرة من القائم بأعمال رئيس الجامعة، تم تكليف إدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعي بإستيفاء كافة متطلبات العلاج للمريضة من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها، حيث تم نقل الحالة إلى المستشفى الجامعي بعد أن كانت محتجزة بمستشفى الهلال وتم إستكمال التقرير الطبي بشكل كامل .

كما أكدت الدكتورة رشا حسن، طبيب مقيم بقسم الأطفال، أن المريضة وزنها 45 كيلو، ولا تتمكن من القدرة على المشي منذ ولادتها ولذلك تخضع لعلاج معامل تجلط رقم 7 بجرعة 5 أمبولات يومياً .