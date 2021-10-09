جامعة سوهاج تبحث مع جهاز تنمية المشروعات سبل تنفيذ الأنشطة الاجتماعية

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ تنسيقياََ مع ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب نادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والمحاسب أسامة محمود نائب مدير الفرع ومنسق البروتوكول، وذلك لعرض بعض الأنشطة المقترحة التى سيتم تنفيذها الفترة القادمة بالتعاون مع الجامعة، وفقاً للبروتوكول الموقع بين الطرفين.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات أجني ثمارََا ملموسة فى مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، خاصة مايقدمه من خدمات تسويقية لصالح الشباب الجامعي، من خلال الدعم والتمويل والاستشارات الفنية والبرامج التدريبية التى تؤهل صغار رجال الأعمال على المنافسة في سوق العمل محلياََ وعالمياََ، مشيراً إلى أن الجهاز قدم مقترح المشاركة فى فعاليات مبادرة «حياة كريمة»، التى تنفذها الجامعة داخل قري المحافظة، حيث سيقدم الجهاز خلال المبادرة مجموعة من الخدمات التعريفية عن الجهاز وشركاء العمل كالقوي العاملة ومديرية الزراعة، إلى جانب الندوات التوعوية لشباب القري عن ثقافة ريادة الأعمال والتشجيع على العمل الحر.

وأشار المحاسب نادر عبد الظاهر، إلى أنه تم الموافقة على إقامة معرض داخل الجامعة لعرض منتجات الجهاز، بالإضافة إلى التنسيق مع وحدة الحرف التراثية بالجامعة لبحث أوجه الاستفادة من خدمات الجهاز، مضيفاً أنه تمت الموافقة أيضاً على استمرار تنظيم تدريبات ريادة الأعمال لطلاب الجامعة، إضافة إلى إقامة ندوات إعلامية عن خدمات الجهاز لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات.

التطعيم وارتداء الكمامة شرط لدخول الطلاب جامعة سوهاج

في سياق آخر، تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، عددا من الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية فى بداية العام الدراسي 2021 / 2022 ، والتأكد من تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل يوم من انتظام جميع الكليات وبدء بانوراما الأنشطة الطلابية وتحية العلم.

وخلال جولته، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة فرضت عدد من الإجراءات الوقائية لمنع العدوي من فيروس كورونا، من أهمها التطعيم بالجرعة الأولى والثانية لجميع منسوبي الجامعة قبل بدء العام الدراسي، وذلك تنفيذاَ لخطة الدولة فى مواجهة تفشي الإصابة، مع استمرار ارتداء الكمامة الطبية لجميع المترددين على الجامعة، وتوقيع الكشف الحراري عليهم قبل الدخول من البوابات الرئيسية بمقري الجامعة، بالإضافة إلى التأكد التام من مواصلة عمليات التطهير والتعقيم للقاعات الدراسية والفصول والمعامل وجميع المرافق باستخدام المواد المخصصة لذلك.