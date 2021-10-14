القوى العاملة توقع بروتوكولا مع «المهندسين» للتدريب والصحة المهنية

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة ونقابة المهندسين في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، مثل التدريب المهني والتقني والتشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقع الاتفاقية عن الوزارة، المهندس حسين صبري البكباشي مستشار وزير القوي العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، وعن نقابة المهندسين المهندس هاني ضاحي بصفته نقيب المهندسين.

وأكد وزير القوي العاملة عقب التوقيع، أنّ البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في مناحي الحياة كافة، مشيرا إلى أهمية التعاون المثمر بين نقابة المهندسين والوزارة خلال الفترات المقبلة.

منحة تدريبية من الوزارة لـ1000 متدرب من أعضاء النقابة والمهندسين حديثي التخرج

وتابع: «نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل، من خلال تقديم منحة تدريبية من الوزارة لـ1000 متدرب من أعضاء النقابة والمهندسين حديثي التخرج على حزم تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال الشراكات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات والمراكز التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل شركات هواوي العالمية، وسيسكو، وأوراكل».

وأشار سعفان إلى أنّنا نستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج السلامة والصحة المهنية من خلال تنظيم حملات مشتركة ومؤتمرات لرفع الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وقال وزير القوي العاملة، إنّ التعاون والتنسيق بين الجانبين يتم من أجل تنمية مهارات أعضاء النقابة ومفتشي الوزارة في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، من خلال عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، للاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تبادل المعلومات بشأن فرص العمل الشاغرة والتي يمكن توفيرها أو استيفائها من خلال الطرفين.

وكان وزير القوي العاملة رحب في مستهل الاجتماع، برئيس نقابة المهندسين والحضور من أعضاء النقابة، مشيرا إلى أنّ النقابة تمثل قطاعا من أهم قطاعات الدولة المصرية والمحور الرئيسي في تنميتها، بما يؤكد ضرورة التعاون فيما بين الوزارة والنقابة في مناحي العمل المشتركة المرتبطة بتدريب المهندسين وإثقال مهاراتهم الرقمية ورفع كفاءتهم.

وزاد أنّ المنح التدريبية المجانية التي تقدمها الوزارة لشباب الخريجين من المهندسين، والمنوط بهم الإشراف الكامل على الأعمال الهندسية التي تتم حاليا على أرض الوطن، والتي تقربنا خطوة بخطوة نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

البروتوكول يوفر شبابا لديهم القدرة والمهارة لخدمة الدولة

وأشار الوزير إلى أنّه من خلال البروتوكول يمكن توفير شباب لديه من القدرة والمهارة خلال المرحلة المقبلة ليخدم الدولة المصرية، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والرقمية العالمية بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه، قدّم المهندس هاني ضاحي، الشكر والتقدير للوزير على المجهود الذي تبذله وزارة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، والذى لمسته شرائح الوطن من الشباب الخريجين والعاملين في القطاعات المختلفة، خاصة في نواحي التدريب وتأهيل شباب الخريجين في التخصصات لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وتلبي مطالبه، مع رفع مستوى العاملين في مواقع العمل المختلفة مهاريا وعلميا.

وأضاف نقيب المهندسين، أنّ المبادرة التدريبية التي تقدمها وزارة القوى العاملة للشباب، من أهم المبادرات العامة للدولة على المستوى العام، لها عظيم الشأن في تأهيل المهندسين والخريجين من كليات الهندسة والعمل على زيادة خبراتهم فى المجالات التي يعملون فيها مستقبلا.

وأوضح ضاحي أنّ النقابة تضم تحت مظلتها 830 ألف مهندس من مختلف التخصصات، لهم دور مهم يمس حياة المواطنين فى الدولة المصرية، مؤكدا أنّهم تعاهدوا على ميثاق شرف المهنة بأن يكونوا أذرع أساسية للدولة في تحقيق حياة كريمة لمواطنيها فى وجود قيادة سياسية صلبة وواعية وحكومة راشدة.

وعقب توقيع البروتوكول، تبادل وزير القوى العاملة، ونقيب المهندسين، الدروع، تعبيرا وامتنانا على العلاقة القوية الوطيدة التي تربط الوزارة ونقابة المهندسين، وتمنيا لغد أفضل لفئة المهندسين على الأراضي المصرية وفي كل دول العالم.

حضر التوقيع إمام عدوي، وخالد رضوان مستشاري المعلومات لصندوق الطوارئ بالوزارة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،وإيمان عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، ومنال عبدالعزيز مدير عام مركز التدريب والتنمية بالوزارة، وأشرف مرزوق معاون الوزير، ومن جانب نقابة المهندسين اللواء هشام أبوسنة رئيس نقابة القاهرة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد للنقابة.