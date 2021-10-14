مسجل خطر يعتدي على والدته بمطواه لطردها من المنزل بالإسماعيلية

اعتدى مسجل خطر على والدته وشقيقاته في الإسماعيلية، محاولا طردهن من الوحدة السكنية اللاتي يقمن بها بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وقالت والدته «نادية مصطفى»، 73 سنة مقيمة بمنطقة «العشريني»، إن ابنها حاول إجبارها على بيع الوحدة السكنية التي تقيم بها هي وبناتها.

ضربني بسلاح أبيض

وأكدت لـ«الوطن»، أن ابنها اعتدى عليها بسلاح أبيض «مطواه»، وأصابها بجرح غائر في اليد نقلت على إثره إلى المستشفى، اما دفعها إلى تحرير محضرا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية بعد الحادث وتم القبض عليه وقضى عقوبة بالحبس ثم خرج وهددها مرة أخرى.

الأم: طلب مني ترك الشقة

وأشارت الأم إلى أن ابنها اعتدى عليها بالضرب أمس، بعد رفضها الرحيل وترك الشقة، مشيرة إلي أنها استأجرت منزلا لفترة طويلة بعيدة عنه بسبب المشاكل الأخيرة، إلا أنها لم تستطع دفع الإيجار خلال الفترة الماضية.

وتابعت: «صاحب الشقة لم يتحملني وطلب مني مغادرة المنزل وقررت العودة إلي منزلي مرة أخري فاعتدى علي بالضرب والإهانة هو وزوجته مرة أخرى».

أناشد وزير الداخلية حل مشكلتي

ووجهت استغاثة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ومدير أمن الإسماعيلية اللواء منصور لاشين، بالتدخل والوقوف إلي جوارها وحل أزمتها: «أرغب فقط بمحاسبته وعدم تعرضه هو وزوجته لي ولبناتي وأن أقيم بمنزلي لعدم قدرتي علي تحمل نفقات الإيجار»، وأشارت إلى أن قسم شرطة ثان الإسماعيلية حرر لها بالأمس مذكرة عدم تعرض إلا أنها فور عودتها إلى المنزل وجدته ينتظرها ويهددها بسبب لجوئها إلى الشرطة مرة أخرى.