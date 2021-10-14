مصرع أم وطفلها في انقلاب «تروسيكل» من أعلى كوبري في الإسماعيلية 

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما، وأصيب زوجها بإصابات مختلفة إثر انقلاب «تروسيكل» من أعلى كوبري بالإسماعيلية، وجرى نقل الجثتين والمصاب للمستشفى وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل، أعلى كوبري كورنيش الإسماعيلية الجديد من ارتفاع يزيد عن 10 أمتار، وقالت مصادر طبية إن الحادث تسبب في وفاة الأم وتدعى «رشا أحمد سليمان»، 35 سنة مقيمة بمنطقة «البحري والثلاثيني»، وطفلها 10 سنوات فيما أصيب زوجها بإصابات بالغة.

انقلاب التروسيكل بسبب السرعة

وبحسب شهود العيان فإن التروسيكل تعرض للانقلاب بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بالحاجز الخرساني، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف نقلت المتوفين إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، وتم نقل الزوج المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

مصادر طبية: حالة الزوج غير مستقرة

وأوضحت مصادر طبية أن حالة الزوج المصاب غير مستقرة وتم خضوعه لجراحات الطوارئ تمهيدا لدخول غرفة العمليات وإجراء بعض الجراحات اللازمة، وأكدت مصادر أمنية بالإسماعيلية أن الأجهزة التنفيذية رفعت آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة السيارات.

التحفظ علي الجثامين

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثمانين لحين انتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثتين وبيان سبب الوفاة والتأكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.