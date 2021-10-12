نشر سيارات رفع المياه بشوارع الإسماعيلية للتعامل مع تداعيات «الأمطار»

انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيارات رفع المياه التابعة لمحافظة الإسماعيلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شوارع المحافظة، لمتابعة تداعيات هطول الأمطار وتسيير الحركة المرورية.

وشهدت بعض الميادين الرئيسية بالإسماعيلية تجمعات للمياه الناتجة عن هطول الأمطار من بينها «ميدان الممر، ومنطقة إبراهيم سلامة المحيطة بحديقة الشيخ زايد، وشارع محمد علي ومنطقة ميدان الخامسة».

وقالت مصادر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إن المعدات والسيارات تعاملت مع التراكمات القليلة والمتوسطة لمياه الأمطار وجرى رفعها لتسيير الحركة المرورية، فضلا عن نشاط العمال في تطهير الشنايش وبالوعات تصريف مياه الأمطار.

طوارئ 24 ساعة في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ وانعقاد غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة متواصلة بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتعمل الغرفة على استقبال الشكاوى علي مدار 24 ساعة الخاصة بالأعطال والكوارث وتوقف الطرق وانقطاع التيار الكهربائي.

سيولة مرورية في الشوارع

وشهدت شوارع محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع سقوط الأمطار على المدينة ومراكزها فيما لم تشهد الطرق السريعة والصحراوية تأثرا بالأمطار، وقال مواطنون إن حركة السيارات انتظمت على طرق «الإسماعيلية - القاهرة»، الصحراوي، و«الإسماعيلية - بورسعيد»، الزراعي و«الإسماعيلية - السويس»، الصحراوي، و«الإسماعيلية - الزقازيق».

وحذر ضباط الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور الإسماعيلية من سير السيارات بسرعة عالية على الطرق خلال سقوط الأمطار لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.