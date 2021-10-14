تقديم الخدمات العلاجية لـ102 ألف مريض إدمان مجانا في 9 أشهر

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 102 ألف و407 مرضى إدمان «جدد، ومتابعة» ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، وكذلك المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.

وأوضحت القباج، في بيان لها، اليوم، أن الخدمات التي يقدمها الخط الساخن تتمثل في خدمات المشورة، والدعم النفسي، والعلاج والتأهيل لـ«المتعافين من الإدمان» لمنع الانتكاسة وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا، ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة.

تقديم خدمات العلاج لـ4914 حالة من المناطق بديلة العشوائيات

وأشارت إلى أنه تم تقديم خدمات العلاج لـ4914 حالة من المناطق الجديدة «بديلة العشوائيات» الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحي الضواحي ببورسعيد، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل «صبحي حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان»، نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.46% بينما بلغت نسبة الإناث 5.54%.

التليفزيون أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان

وأضافت أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.69 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.42 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التليفزيون بسبب الحملات الإعلامية يليه الإنترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.