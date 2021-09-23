وزيرة التضامن عن المتعافين من الإدمان: كانوا بيموتوا ورجعوا للحياة

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بحضور تكريم أبطال الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان، موضحة: «200 شاب بيتعافوا من خطر الإدمان، وكانوا بيمروا برحلة موت ورجعوا تاني للحياة، بكامل القوة والعزيمة».

الإصرار على التعافي والنشاط

وأضافت «القباج»، في تصريحات لمراسل القناة الأولى في التلفزيون المصري، على هامش تكريم أبطال الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان: «شوفناهم في الملعب بيجروا في منتهى الإصرار ومنتهى القوة والعافية والتعافي، وبقولهم ألف مبروك، وشرفتونا، وفخورين بيكم ونبقى مع بعض».

التعامل مع قضية الإدمان من منظور متكامل

من جانبه، قال الدكتور عمرو حسن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يتعامل مع قضية الإدمان من منظور متكامل، والأمر لا يقف فقط على العلاج، ولكن هناك نظرة متكاملة تعتمد على مجموعة من التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والرياضية، وعلى سبيل المثال دربوا 6 آلاف متعافيٍ في الفترة الماضية على مهن يحتاجها سوق العمل.

تأسيس مركز علاجي بسواعد المتعافين

وأضاف «حسن»، أنهم يجهزون أول مركز علاجي يُجهز ويُؤسس بسواعد المتعافين.

آراء المتعافين من الإدمان

وقال أحد اللاعبين: «أنا حاسس إني بعمل حاجة إيجابية، وإحنا متعودين على البطولة دي، ودي تالت مرة نكسب الكاس، وبنستنى المناسبة دي من السنة للسنة، ولما بنشوف بعض بنقول لبعض (كل سنة وأنت طيب) وكأننا بنعيد على بعض»، بينما قال آخر: «مشاعري كويسة وحاسس إني بعمل حاجة إيجابية أحسن ما كنت بدمر في نفسي واللي حواليا»، وقال لاعب آخر: «أنا بحمد ربنا على اللي أنا فيه النهاردة ومبسوط من جو البطولة اللي إحنا فيه، وإحنا مبسوطين».