الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف طفلين من إحدى المدارس بقنا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إدعاء خطف طفلين من إحدى المدارس بمحافظة قنا في بيان رسمي لها: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن صدور بيان من إحدى إدارات التربية والتعليم بمحافظة قنا تنفى خلاله واقعة اختطاف طالبين من إحدى المدارس كائنة بدائرة مركز فرشوط».

خلافات زوجية حقيقة واقعة خطف طفلين بقنا

وتابعت وزارة الداخلية في بيانها: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تبين أن حقيقة الواقعة هي وجود خلافات بين «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شركة فرشوط»، وزوجته «ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي» قامت على إثرها الأخيرة وبرفقتها شقيقها «عامل - مقيم بذات العنوان» باصطحاب نجليها «10 سنوات، و8 سنوات» من المدرسة والتوجه بهما إلى محل سكنها بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وبسؤال كلاً من والد الطفلين، شقيق والدة الطفلين أيدا ما سبق».

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم لاتهامهم بخطف أخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ونجله «مورد زجاج»، بقيام شخصان يستقلان سيارة سوداء باصطحابه إلى مخزن مهجور بمدينة العبور، أثناء مقابلته لفني تركيب زجاج، مقيم بالعبور بالقليوبية لحل خلافات مالية بينهم، فوجئ بسيارة سوداء اللون يستقلها شخصان «غير معلومين لديه» قاما باصطحابه إلى المخزن، والاستيلاء منه على (مبلغ مالي و2 هاتف محمول) وإجباره على توقيع عدد 5 إيصالات أمانة، وأضاف أن والده تلقى اتصالاً هاتفياً من المشكو في حقه أخبره خلاله الحضور إلى أحد المقاهي، لحل الخلافات المالية بينهم وبين نجله، إلا أن نجله تمكن من الهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين لتنفيذ الواقعة وبإرشادهم ضبطت 5 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه وهاتفى محمول المستولى عليهما، وأضافوا بأن المبلغ المالي المستولى عليه قاموا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، واتخذت الإجراءات القانونية.