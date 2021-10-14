بالصور.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بطريق الفيوم الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 أخرون فى حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 70 طريق مصر الفيوم الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة شخص ومصابين بالكيلو 70 بطريق مصر الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل وأسفر الحادث عن وفاة «محمد ع»، 65 سنة، مقيم بمنطقة أشمون بالمنوفية وإصابة 7 آخرين بينهم أمين شرطة وتم نقلهم لمستشفيات الهرم واليوم الواحد والشيخ زايد لتلقى العلاج، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.