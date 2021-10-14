الأجهزة الأمنية تساعد مسنة في البساتين لصرف معاشها

ساعدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيدة مسنة في صرف معاشها الشهري، لعدم قدرتها على قيامها بذلك بنفسها، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني

صرف المعاش وتقديم الرعاية اللازمة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مواطنة مسنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، التمست خلاله مساعدتها في صرف المعاش الخاص بها.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع السيدة المذكورة، وقررت عدم قدرتها على التوجه لسحب المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلي، وعلى الفور استجابت الأجهزة الأمنية وتم مساعدتها في صرف المعاش الخاص بها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسها.