كيف تحجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM؟.. الهيئة توضح

تيسيرا على المواطنين وللحد من الزحام، تواصل هيئة السكك الحديد، إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات «TVM» ذاتية وآلية بنظام الـ«فيزا كارت»، كما أعلن رئيس الهيئة مصطفى أبو المكارم، عن توافر حجز تذاكر السفر لجميع خطوط السكك الحديدية في 12 محطة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة خطوات حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات «TVM».

تفاصيل وخطوات حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM

في البداية على الشخص الراغب في حجز تذاكر السفر التوجه إلى ماكينات TVM، قبل انطلاق رحلة القطار بـ 15 يوماً.

2- قم بوضع الفيزا كارد في الماكينة وانتظر.

3-قم بتحديد الوجهة التي ستذهب إليها والمكان الذي ستسافر منه، وقم بحجز التذكرة المرادة، بالضغط على زر الدرجات الأولى والثانية مكيفة، والـvip.

4- بعد التحديد سيتم خصم قيمة التذكرة، واستخراج التذكرة فوراً.

5- لا يمكن حجز أكثر من تذكرة لكل شخص عبر هذه الماكينات.

رئيس هيئة السكك الحديد: ماكينات «TVM» تسهل حجز التذاكر وتمنع الزحام

وأشار رئيس هيئة السكك الحديد لـ«الوطن»، أنَّ ماكينات «TVM»، تسهل على الركاب الحصول على تذاكر القطارات بصورة سهلة، بدلًا من الوقوف أمام شبابيك المحطات، لافتا إلى أن حركة القطارات منتظمة مع الأيام الأولى من بدء العام الدراسي الجديد.

خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

كما يمكن حجز تذاكر القطارات إلكترونيا، من خلال التطبيق الذي وفرته هيئة السكة الحديد، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على تذكرة «أون لاين».

1 - في البداية قم بتحميل التطبيق من على متجر جوجل بلاي تحت اسم «قطارات مصر» ثم سجل الدخول.

2 - إنشاء حساب جديد.

3 - اضغط على القائمة الرئيسية.

4 -وبعدها قم باختيار أيقونة «الحجز» .

5 - عند اختيار «الحجز» يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها، اضغط موافق.

6 - يتم تحديد كل بيانات الحجز، محطتي القيام - الوصول، تاريخ السفر، والدرجة.

7 - تظهر بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

8 - يتم إدخال أسماء المسافرين، والرقم القومي لهم.

9 - الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

10 -وبعدها يتم إدخال بيانات السداد عن طريق البنك.

11 - يظهر للركاب بيانات الحجز ويمكنك الاحتفاظ بصورة منها لاطلاع الكمسري عليها عند استقلال القطار.