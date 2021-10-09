السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في أول أيام العام الدراسي الجديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، أن حركة مسير القطارات منتظمة بجميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، مع أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إجراءات احترازية مشددة في أول أيام العام الدراسي الجديد

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه شدد على ضرورة تجهيز القطارات وصيانتها قبل انطلاق الرحلات، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، في المدارس والجامعات، لافتا إلى أن هناك إجراءات صارمة تتم داخل جميع المحطات للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

تجهيز القطارات استعدادا للعام الدراسي الجديد

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة بمنظومة السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات نهائيا، منوها إلى أنه لن يسمح لأي راكب استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

ومن جهته، أوضح المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها؛ لمنع الزحام بالمحطات وعلى الأرصفة.

انتظام حركة القطارات مع أول أيام العام الدراسي الجديد

وأشار أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك تعليمات مشددة على العاملين بورش الصيانة، بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.