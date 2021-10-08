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محمود مسلم

النقل تعلن توقف حركة القطارات بأوسيم بسبب «كابل كهرباء»

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الوطن
11:35 ص | الجمعة 08 أكتوبر 2021
قطار

قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر توقف حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم «خط إمبابة / المناشي / إيتاي البارود» صباح اليوم نظرا لتدلي كابل ضغط عالي تابع لشركة نقل الكهرباء أعلى السكة في الكيلو 11.200 بحوش المحطة، ومعارض لحركة مسير القطارات.

شركة الكهرباء تعمل على رفع الكابل 

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه على الفور جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجز القطارات على جانبي العطل، ويجرى التعامل مع الحدث بمعرفة شركة نقل الكهرباء، لرفع الكابل وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر حالياً بتدوير القطارات من محطة برطس لخدمة الركاب.

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