المشرف على الجامعات الأهلية: ننفق على الطالب أضعاف ما يدفعه (حوار)

وصف الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة، العلمين، المنصورة، والملك سلمان»، الجامعات الأهلية بأنّها «طفرة كبيرة في التعليم الجامعي»، موضحا أنّها تتماشى مع نظم التعليم الجامعي العالمي بكبرى الدول العالمية.

«الوطن» حاورت الدكتور شعيرة، الذي تحدّث عن الجامعات الأهلية الجديدة مع انطلاق العام الدراسي 2021/2022، قائلا إنّ الجامعات أجرت اختبارات لـ25 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كما أكد أنّ الجامعات الأهلية الأربعة غير هادفة للربح، وما يُنفق على الطالب خلال دراسته ضعف ما يدفعه من مصروفات دراسية قبل الالتحاق، وإلى نص الحوار..

ما هي الاستعدادات النهائية للجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2021؟

استعدت الجامعات الأهلية بشكل كامل للعام الدراسي الجديد، تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فبعد مرحلة التنسيق جاءت مرحلة اختبارات للقبول لمعرفة قدرات الطلاب قبل الالتحاق بالجامعات، التي استقبلت طلاب من 5 قطاعات تعليمية مختلفة مؤخرا، كما أجرت قبل انطلاق الدراسة حملة تطعيمات شاملة ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19)، شملت الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن التطعيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

كيف يتم قبول الطلاب في الجامعات الأهلية؟

قبول الطلاب يكون وفقا للمجموع الاعتباري الذي يمثل نسبة 70% من مجموع الثانوية العامة، و30% من مجموع الاختبارات التي تجري، ونفذت على عدة مراحل، فموعد تنسيق الشهادات العربية مختلف عن موعد الأجنبية، والدبلومات، وغيرها.

ما هو سبب النزول بتنسيق الجامعات الأهلية عن «الخاصة»؟

الجامعات الجديدة تقع في مدن عمرانية جديدة، والنزول بالدرجات هدفه تشجيع المواطنين على تعمير هذه المناطق، ومنح الفرص لدخول الطلاب إلى الكليات، فالجامعات الأهلية تمنح الطلاب فرصة الالتحاق بالكليات التي يرغب بها، وذلك بعد اجتياز اختبارات القبول.

كيف نُفذت الاختبارات؟

يلتحق الطالب بالجامعات الأهلية الجديدة ويؤدي الاختبارات من خلال المواقع والمعامل التي نفذتها الجامعات وأعدتها لتأدية الاختبارات، ونُفذت بطرق تتمتع بالشفافية والنزاهة ومبدأ تحقيق الفرص، وهناك بعض الطلاب جرى تنفيذ الاختبارات لهم «أون لاين»، لوجودهم خارج مصر، وجرى اكتشاف 7 حالات غش، وشطب اسم الطالب وإلغاء اختباره.

ما تقييمكم لتجربة الجامعات الأهلية الجديدة؟

نعمل حاليا على تقييم فكرة هل تكون درجات الثانوية العامة وحدها مؤشرا لدخول الطلاب والالتحاق بالكليات المختلفة، أم يجب إضافة عدد من الاختبارات التي تكتشف مهارات الطلاب في المجالات المختلفة للالتحاق بالكليات ذات التخصص، والجامعات الأهلية الجديدة بمثابة طفرة في التعليم الجامعي، لما تمتلكه من إمكانيات قوية في إطار جامعات الجيل الرابع، ونعمل خلال العام الحالي على دراسة ومعرفة مدى تقدم الطلاب في دراستهم خلال عام، من أجل تقييم حقيقي للتجربة، وهل للمجموع الاعتباري تأثير في اختيار الكفاءات، يعبر عن أنّ الطالب يستحق الالتحاق من عدمه، وهل كانت الثانوية العامة بمفردها كافية للالتحاق أم لا؟، والدراسة ستكون مفيدة جدا حال تعميم التجربة، وإذا كانت هناك عيوب سيتم تلاشيها الفترة المقبلة، وتجربة الـ4 جامعات خير دليل.

هل جرى إعلان جميع النتائج؟

بالفعل جرى الكشف عن نتائج الطلاب الذين تقدموا، من خلال إرسال دليل اجتيازه لاختبارات القدرات، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات خلال 14 أسبوعا، وجرى مخاطبة الطلاب بالنتائج خلال فترة زمنية بسيطة، وأمس انتهينا من إرسال نتائج آخر مرحلة اختبارات للقبول بالجامعات الأهلية الجديدة عبر البريد الإلكتروني الشخصي.

أجرينا اختبارات القبول لـ25 ألف طالب وطالبة ولن يتم مدّها مرة أخرى، وخلال الأسبوع الحالي سيتم الكشف عن الأعداد النهائية للقبول في كليات الجامعات الأهلية، ولم نفرض على أي طالب الالتحاق بكلية لا يرغب بها.

هل يحق للطالب تغيير البرنامج الدراسي داخل الجامعة؟

- نعم، وفقا للمجموع الاعتباري، الذي يحقق مبدأ الشفافية والنزاهة الكاملة لمخلتف المراحل، ويتم التنسيق وفقا لقواعد ومعايير حققت العدالة بين الطلاب.

تداول البعض أحاديث عن ارتفاع مصروفات الجامعات الأهلية وقربها من الجامعات الخاصة؟

كلام غير دقيق، مصروفات الجامعات الاهلية وفقا للقانون لا تهدف للربح وتسعى لجودة الحياة التعليمية وتقديم خدمة متميزة، والفائض في الجامعات الأهلية يتم ضخه في الجامعة ذاتها، وأسلوب التعليم الجديد الذي يعتمد على إخراج طلاب متميزين وهم مركز التعليم التعليمية، ويكون هناك خريج مطورا لذاته ونفسه ودوريا، وما يدفعه الطالب في المصروفات الدراسية خلال العام الجامعي، لا يساوي ما ينفق عليه طوال دراسته بالجامعة، فما يصرف على الطالب يكون ضعف ما يدفعه.

وتغطي الجامعة المنح الدراسية للطلاب لمختلف الكليات، ويتم تمويل مصادرها من قبل الهيئات والمؤسسات، حيث تبحث الجامعات الأهلية عن الطلاب المتميزين أصحاب الكفاءة العالية المتميزة، كما تعمل على دعم الطالب المتميز.

ما الذي يميّز الجامعات الأهلية عن غيرها؟

- الجامعات الأهلية أُنشئت لتكون نموذجا للجامعات لما يجب أن تكون عليه في مصر، وتعمل البرامج على تطوير فرص عمل للخريجين بعد انتهاء الدراسة بها، سواء كانت 4 أو 5 سنوات، كما أنّ الجامعات مزودة ببرامج دراسية لها علاقة بمستقبل التوظيف العالمي، والوظائف تتغير طوال الوقت، ونعمل للوصول إلى معادلة البرامج الدراسية والتنمية في مصر والمجتمع.

ما هي رسالتك للطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد؟

على أولياء الأمور ترك الطلاب لاختيار المستقبل بما يناسبهم وترك الطالب للاعتماد على نفسه.