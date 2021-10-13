تكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، غدا الخميس، عن لينك نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، للطلاب الذين تقدموا مؤخرا للالتحاق بالجامعات الأهلية، والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2021، والطلاب الحاصلين على الثاوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، حيث قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، إنّه جار إعداد نتائج اختبارات القبول لإرسالها للطلاب وإعلان نتيجة التنسيق.

لينك نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021

وأضاف رئيس القطاع الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات والمشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه سيتم الكشف مساء غد الخميس عن لينك نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، لجامعات: «الجلالة، العلمين، الملك سلمان، والمنصورة»، لجميع الطلاب الذين تقدموا لاختبارات القبول واجتازوا الاختبارات، مؤكدا أنّ الاختيار يكون وفقا لما يحققه الطالب من المجموع الاعتباري، وهو مجموع الطالب في امتحانات الثانوية العامة، ونتيجة الطالب في اختبارات القبول التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

موعد سداد المصروفات عبر لينك نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021

وأكد المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، أنّه سيتم الكشف عن موعد سداد المصروفات الدراسية للكليات عبر لينك نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021، الذي سيتم تدشينه أمام الطلاب، للاطلاع عليها فور إصدار بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، أنّ الجامعات الأهلية أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، مؤكدا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأبرزها التشديد على التوسع في قاعدة التطعيمات ضد فيروس كورونا، وتطعيم منتسبي الجامعات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.