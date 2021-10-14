انتصار عن «يتربى في عزو»: «يوسف معاطي قالي تقدري تعملي دور أمي من غير مكياج»

علقت الفنانة انتصار، على مشاركتها في ست كوم «راجل وست ستات» مع الفنان أشرف عبدالباقي، قائلة: «منتج الست كوم كان لديه جزءا كبيرا، فقد أنتج 10 أجزاء، وهو ما لم يحدث في أي عمل فني آخر».

مسلسل ذات

وتطرقت انتصار خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، إلى مسلسل «ذات» الذي جسدت فيه دور سيدة تدعى فوزية، مع الفنانة نيللي كريم، والفنان باسم سمرة، موضحةً: «لما وصلت آخر المسلسل عجزت والشخصية دي فيها كتير من جدتي، ولما عملت الشخصية كنت بجسد شخصيتها».

يتربى في عزو

أما عن مشاركتها في مسلسل «يتربى في عزو»، فقالت انتصار إن مؤلفه يوسف معاطي طلب منها المشاركة في المسلسل وعدم استخدام أي أدوات تجميل: «قالي أنت ممثلة كويسة وأنت بشكلك العادي تقدري تعملي دور أمي».

نجماها الكوميديان المفضلان

وأكدت، على أنها تفضل عددا من الفنانين الكوميديين على رأسهم فؤاد المهندس، عبدالمنعم مدبولي، نبيلة السيد، وداد حمدي، زينات صدقي، ستيفان روستي، نجيب الريحاني، سهير الباروني، وخيرية أحمد، بالإضافة إلى شويكار، سهير البابلي، وإسعاد يونس.

وأوضحت، أنها تفضل بيومي فؤاد، محمد ثروت، تامر حسني، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، أحمد عز، حجاج عبدالعظيم، صلاح عبدالله، وأحمد آدم بين الفنانين الكوميديين في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن عدد الكوميديانات أقل من عدد الفنانين الذين يقدمون أدوارا كوميدية.