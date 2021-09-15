وفاة شقيقة الفنانة انتصار الشراح بعد شهر ونصف من موت أختها

أعلنت الفنانة الكويتية مي العيدان وفاة منى الشراح شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح وذلك بعد شهر ونصف من وفاة شقيقتها.

ونشرت العيدان صورة للشراح عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وكتبت: «انتقلت الى رحمة الله منى الشراح شقيقة المرحومة الفنانة انتصار الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويوسع منزلها ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويجعل قبرها روضة من رياض الجنه» وطلبت من متابعيها الدعاء لها «لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت».

وكانت الفنانة انتصار الشراح قد رحلت عن دنيانا آخر يوم في شهر يوليو الماضي، إثر أزمة صحية مرت بها حيث كانت تتلقى العلاج في مستشفى ويلستون بالعاصمة البريطانية لندن.

وكانت الفنانة والإعلامية الكويتية مي العيدان، قد نعت الشراح عبر تدوينة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «‏إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض، بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون، عزاؤنا إلى عائلتها، ولكل محبيها، رحلت بنت شارد بن جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد»، مضيفة، «باي باي لندن. . باي باي انتصار».

والفنانة الكويتية، الراحلة انتصار الشراح ولدت عام 1962، وبدأت العمل الفني في عام 1980، وتعتبر من نجوم الفن الكوميدي في الكويت، حيث اشتهرت بأدوارها الكوميدية في عدد كبير من المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية، مثل مسرحية «انتخبوا أم علي» و«باي باي لندن» وأوبريت «بعد العسل» وبرنامج «فضائيات»، وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.