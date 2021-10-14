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الصحة توضح خطوات الحصول على تطعيم كورونا في مصر

كتب:

مريم الخطري
01:31 م | الخميس 14 أكتوبر 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كشفت وزارة الصحة والسكان خطوات الحصول على تطعيم كورونا في مصر، وقالت الوزارة فى تقرير لها إن الحصول على تطعيم كورونا في مصر يتطلب تسجيل كافة البيانات من قبل المواطن الراغب فى الحصول على التطعيم على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الحصول على تطعيم كورونا في مصر وجاءت على النجو التالي:

خطوات الحصول على تطعيم كورونا في مصر

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئات المستهدفة من التطعيم

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن كتابة الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول

- تقوم الوزارة بإرسال رقم للتحقق مكون من أربعة حروف أو أرقام.

- ثم بعد لك يقوم المواطن باستكمال إدخال باقي البيانات والتي تتمثل في تحميل الصورة الشخصية والتاريخ المرضي أن وجد واختيار المحافظة الراغب في التطعيم بها وأيضًا الموافقة على شروط اللقاح من خلال الإجابة عن 14 سؤالا

- وبعد ذلك تقوم الوزارة بإرسال رسالة رقم طلب التسجيل.

الحصول على تطعيم كورونا في مصر

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بأهمية الحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وفقا للخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة من المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة و عدم التكدس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

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