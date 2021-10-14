انقطاع المياه في بعض مناطق القاهرة والجيزة غدا لمدة 15 ساعة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، عن انقطاع المياه غدا في عدد من المناطق بمحافظتي الجيزة والقاهرة لعدة ساعات نظرا لبعض أعمال التطوير.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن انقطاع المياه بالقاهرة غدا الجمعة وفق بيان شركة مياه الشرب نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم الخارج من محطة مسطرد.

أماكن انقطاع المياه بالقاهرة

سيتم قطع المياه غدا بعدة مناطق بالقاهرة وهي «الملقى العربي، وعرب الجسر، وعرب الطوايلة، وسط المدينة بالمطرية، ومنطقة الشيراتون، والكلية الحربية، الحي العاشر، وصقر قريش، والواحة، ومساكن رامو، وشارع متولي الشعراوي، والسويسري ب، وأرض الجولف، الامداد، والتموين».

ومن المقرر أن يتم قطع المياه عن المناطق المذكورة أعلاه لمدة 15 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة عصر غدًا الجمعة الموافق 15-10-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 16-10-2021.

أماكن انقطاع المياه بالجيزة

كما كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه بعدة مناطق بالمحافظة غدًا، ضمن أعمال المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان.

أماكن انقطاع المياه بالجيزة

وذكرت محافظة الجيزة في باين لها، أبرز أماكن قطع المياه بها غدا وهي: «ناهيا، واوسيم، شنباري، وصفط اللبن، وبرطس» بالإضافة إلى وجود ضعف بالمياه بمناطق «الجلاتمة، والمناشي البلد، وذات الكوم، وبهرمس».

ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يتم قطع المياه بالمناطق المذكورة لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة الـ10 مساء يوم الجمعة الموافق 15 / 10 / 2021 حتى الساعة الـ6 صباحًا من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الحي، بأصحاب المخابز والمستشفيات في هذه المناطق التي سيتم قطع المياه عنها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.