منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم.. العدل توضح التوقيت

طالب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم في المحاكم، والتي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين، مؤكدًا أنه سوف يتم منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم خلال شهر من الآن.

وزير العدل: لن يسمح بدخول أي شخص إلا بشهادة التطعيم أو bcr

وأوضح وزير العدل، خلال افتتاحه مبنى محكمة طوخ اليوم بعد تطويره، أنه لن يسمح بدخول أي شخص إلى المحاكم إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا، وهي الشهادة التي يحصل عليها المواطن من الصحة وتثبت تلاقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، أو من خلال شهادة bcr، وهي الشهادة التي تثبت إصابة الشخص بفيروس كورونا من عدمه.

وأشار وزير العدل، إلى أهمية التكاتف من أجل إنهاء إجراءات المواطنين بشكل سريع، وهو الهدف الأساسي من التطوير الذي شهدته المحاكم في الفترة الأخيرة.

الهدف من التطوير توفير بيئة مناسبة للقضاة والمتقاضين

وشدد وزير العدل على أهمية الوصول إلى الهدف من التطوير، الذي دعا إليه ودعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير ورفع كفاءة دور العدالة، فضلاً عن توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين في آن واحد.

يذكر أن محكمة طوخ الجزئية التي تم رفع كفاءتها اليوم، مقامة على مساحة 6000 متر مربع، وأن هذه المحكمة لم يتم تطويرها منذ افتتاحها عام 1963، كما شمل التطوير إنشاء مكتب شهر عقاري.

وكان وزير العدل قد صرح من قبل أن عمليات التطوير جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن التطوير شمل مرحلتين الأولى شملت 91 محكمة بينما المرحلة الثانية ضمت 116، وأن التطوير كان شاملاً بداية من تطوير الأبينة من الداخل سواء غرف المداولات وقاعات الجلسات أو حتى دورات المياه، فضلاً عن تكييف غرف المداولة والتي وصلت إلى 90% من عددها، مع مراعاة أن تكون جميع قاعات المحاكم ذات تهوية جيدة.