استقبلت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات على الخط الساخن لها 105 متعلقة بخطوات تقديم المسافرين للحصول على لقاح كورونا، واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الحصول على لقاح كورونا للمسافرين، وطمأنت الوزارة المواطنين المسافرين بتوافر كافة اللقاحات على مستوي العالم فى مصر والخاصة بالمسافرين ومنها «جونسون اند جونسون، ولقاح استرازينكا، ولقاح فايزر» في مصر.

خطوات تقديم المسافرين للحصول على لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تقديم المسافرين للحصول على لقاح كورونا وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- اختيار خانة لأغراض السفر

- أدخال البيانات المطلوبة الاسم الرباعي الرقم القومي والهاتف المحمول

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة للتحقق

- استكمال باقي البيانات وهى تحميل الملف المرضي والموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا

- اختيار مكان التطعيم

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة في غضون 72 ساعة فقط

تطعيم المسافرين في مصر

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، كما خصصت 126 مراكز لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بانه لا يمكن تزوير هذه الشهادات وقالت مؤمنة ولا يمكن تزويرها.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة انه في حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فاللقاح لا يعطي المناعة بنسبة 100 % بل أنه يجعل الأعراض خفيفة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.