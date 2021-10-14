حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 15-10-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، الموافق 15 أكتوبر من الشهر الحالي، في بيان لها صدر منذ قليل، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على على السواحل الشرقية، حار على حنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

حالة الطقس غدا

وأضافة هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع وجود شبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 34 21

الإسكندرية 33 22

وادي النطرون 34 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 30 20

بلطيم 31 22

مطروح 33 20

السلوم 32 20

سيوة 32 17

بورسعيد 29 23

دمياط 29 23

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدرى 34 21

نخل 33 16

نويبع 33 26

طابا 32 22

كاترين 32 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 35 21

بني سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 39 24

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 32 24

رأس حدربة 32 23