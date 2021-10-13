حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14-10-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل، بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30 إلى 40% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء، إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 29 23

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 32 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 20

نخل 33 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 32 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 24

الفيوم 34 24

بني سويف 32 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23