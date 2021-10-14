حالة الطقس اليوم 14-10-2021.. أمطار ورياح خفيفة على بعض المناطق

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس حار نهارًا، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد، وفق البيان الصادر عن الهيئة اليوم، إنّ مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا تتعرض لتساقط أمطار خفيفة بنسبة 30 إلى 40% على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية تتعرض لنشاط للرياح الخفيفة على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 29 23

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 32 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 20

نخل 33 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 32 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 24

الفيوم 34 24

بني سويف 32 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23