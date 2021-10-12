الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر إلى الأحد الموافق 17 أكتوبر، موضحة أن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال الفترة الحالية، إذ شهدت العديد من الأماكن سقوط أمطار وحدوث برق ورعد، أثار الخوف والذعر في نفوس الكثيرين، ودفع البعض للتساؤل حول موعد توقف تلك التقلبات، وهل هي مستمرة أم مؤقتة.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وأشارت الأرصاد الجوية، خلال بيان تفصيلي، إلى أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليـلا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها، أن الطقس سيكون مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

موعد انخفاض درجة حرارة الجو

كما توقع خبراء الأرصاد أن تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة، وتنخفض بداية من يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار غدا الأربعاء على مناطق متفرقة من السواحل الغربية: مطروح، السلوم، والضبعة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.