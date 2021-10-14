مكرم تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرا في كندا

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيدة المصرية، فيبي وصفي، مديرة مدرسة فلوباتير، أول مدرسة بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، وذلك لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرا بالمجتمع الكندي في عام 2021، وقد تناول كتاب «سيدات ملهمات يقدن التغيير» الصادر حديثا في كندا، قصة نجاح السيدة فيبي وصفي، وعطائها الكبير في مجال تعليم الأطفال والشباب وتربية النشء.

فيبي وصفي نموذجا ملهما ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن فيبي وصفي تعد نموذجا ملهما ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، حيث استطاعت تحقيق نجاحات عدة في مجال التعليم وتربية النشء، وأصبحت ذات تأثير كبير في المجتمع الكندي، ودائما لها مواقف وطنية عديدة خاصة دورها في مساعدة المصريين بكندا أثناء جائحة كورونا، وكذلك الاحتفال بشهر الحضارة المصرية الذي ينظم كل عام.

نبيلة مكرم توجه التحية للمرأة المصرية بالخارج

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية للمرأة المصرية بالخارج، لما تبذله من جهد عظيم في سبيل رفعة وسمو وطنهم مصر، من خلال ما تحققه المرأة المصرية من نجاحات في كل المجالات، وكذلك دورها في دعم المواقف الوطنية والترويج لمصر خارجيا أمام دعوات مغلوطة، فضلا عن تعاونها للاستفادة من خبراتها في المشروعات التنموية التي تقوم عليها الدولة في المرحلة الحالية.

وتشغل فيبي وصفي مديرة مدرسة فلوباتير وهي أول مدرسة مصرية بكندا لها تاريخ طويل وترجع نشأتها إلى نحو 20 عاما مضت، لتشكل تاريخا واسما كبيرا في كندا، وبها حاليا نحو 350 طالبا وطالبة من جنسيات مختلفة من إنجلترا وكندا والجزائر ونيجيريا والصين ومصر، لتعكس تجربة عظيمة بإدارة مصرية تمثلها «فيبي وصفي» التي تلقت دراستها في مجال نظم التعليم من مرحلة الحضانة إلى الثانوية العامة في جامعات هارفارد وتورنتو وويسترين أونتاريو ودوفل كولدج.

وكتاب «نساء ملهمات يقدُن التغيير Women of Inpiration..Women Driving Change» من تأليف الكاتبة الكندية مونيكا كريتشيمر، وقد أصدرته هذا العام 2021 تقديرًا وتكريمًا لعدد من السيدات في كندا كان لهن عظيم الأثر في المجتمع، خاصة في فترة جائحة كورونا العالمية، وجسدن قصص نجاح عظيمة حملت أسمى معاني الوفاء والعزيمة.