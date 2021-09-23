وزارة التموين: إقبال كثيف من المواطنين على معرض «أهلا مدارس»

قال أحمد أبو الفضل، مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض «أهلا مدارس» يشهد إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء الأدوات والمستلزمات الدراسية، وكل ما يحتاجه الطالب خلال العام الدراسي.

تزايد إقبال المواطنين على معرض «أهلا مدارس»

وأكد «أبو الفضل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الأسبوع بالتحديد شهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين والطلاب على المعرض، خاصة مع مرور أسبوع على انطلاقه، بعد أن افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التموين والصناعة، واتحاد الغرف التجارية.

«أهلا مدارس» تعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية

ونوه مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذه الدورة لمعرض «أهلا مدارس» تعد الخامسة لتنظيم المعرض، الذي تنظمه الوزارة سنويا، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والشعب المختلفة بها.

وأشار أحمد أبو الفضل، إلى أنه طبقا لقرار وزير التموين والتجارية الداخلية فإن معرض «أهلا مدارس» سيستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، والذي انطلق في 16 من الشهر ذاته بمقر صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

30% نسبة التخفيضات على منتجات معرض «أهلا مدارس»

وأكد «أبو الفضل» أن معرض «أهلا مدارس» يشهد تخفيضات تصل إلى 30% على كل المنتجات التي تباع بداخله، وتقل في سعرها عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، طبقا لما أعلنه وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قائلا: «منتجات المعرض تباع بسعر الجملة».

ووفر معرض «أهلا مدارس» هذا العام إمكانية الكشف الطبي مجانا على الطلاب والأطفال المترددين عليه؛ إذ جرى توفير عيادة «أسنان، وعيون» بمدخل المعرض، بحضور أطباء متخصصة في العيادتين.

وأكد أحمد أبو الفضل، أن المعرض يتوافر فيه كل تحتاجه الأسر المصرية من أدوات مكتبية ومستلزمات مدرسية وشنط وأحذية والزي المدرسي، فضلا عن توفير جناح خاص للكمامات والمطهرات والكحول.