حالة الطقس اليوم 15-10-2021.. ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة في بيان لها، وذلك بعد أن شهدت كافة أنحاء الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الطقس منذ يومين، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع وجود شبورة ماشية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 21

الإسكندرية 33 22

وادي النطرون 34 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 30 20

بلطيم 31 22

مطروح 33 20

السلوم 32 20

سيوة 32 17

بورسعيد 29 23

دمياط 29 23

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدرى 34 21

نخل 33 16

نويبع 33 26

طابا 32 22

كاترين 32 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 35 21

بني سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 39 24

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 32 24

رأس حدربة 32 23