درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. تراجع الرطوبة ورياح خفيفة ليلا

شهدت محافظة الإسكندرية، تراجعا ملحوظا في نسبة الرطوبة وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، اليوم، وسط توقعات بعدم هطول أمطار بعد هدوء الرياح واعتدال الطقس نهاراً مع هبوب رياح خفيفة ليلاً.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الخميس 14 أكتوبر، 31 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 57% في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 19 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في هدوء أمواج البحر، في ظل تراجع نسب الإشغالات بالشواطئ بسبب بدء العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع زيادة نسبة الإشغال في الويك إند.

دخول شواطئ الإسكندرية مجاناً

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر فتح جميع الشواطئ مجاناً في المحافظة، فيما عدا 4 شواطئ فقط، حيث يحق لأي مواطن دخول الشاطئ والاستمتاع والتنزه دون دفع رسوم خلال الشهر الحالي عقب تطبيق القرار الذي صدر يوم 10 أكتوبر الماضي، حيث يشمل القرار 62 شاطئاً، من مجموع 66 شاطئاً في المدينة الساحلية.

الشواطئ المستثناة من قرار المحافظ

ويحق لكافة أهالى الإسكندرية، والزوار من المحافظات المجاورة دخول الشواطئ والاستمتاع بالطقس الخريفي والويك إند، ما عدا 4 شواطئ خارج قرار المحافظ، حيث يكون الدخول إليها برسوم وفقاً لما قررته إدارة السياحة والمصايف، وهي «شاطئ استانلي بالقطاع الشرقي، وشاطئ شط اسكندرية الشرقي بالقطاع الغربي، وشاطئ فاميلي بيتش بالقطاع الغربي، وشاطى الهانوفيل الخدمة بالقطاع الغربي».