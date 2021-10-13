الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات سقوط الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الجارية تشهد استقرار في حالة الطقس، إذ ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار.

وأشار الدكتور محمود شاهين، خلال حديثه لـ«الوطن» إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل بمجرد اختفاء الشمس، لافتا إلى أن الفرق بين الدرجات الصغرى والعظمى يزيد عن 10درجات مئوية، بشكل خاص على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتشهد مناطق من شمال الدلتا أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وبالنسبة لطقس باقي محافظات الجمهورية، فلا تشهد فرص سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، كما يكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

تأثير منخفض السودان على البلاد

وأضاف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن منخفض السودان يجعل درجات الحرارة تنخفض ارتفاع طفيف على شمال وجنوب الصعيد، والتي تصل بها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية على جنوب الصعيد وإلى 35:37 على محافظات شمال الصعيد.

سقوط الأمطار

وكشف شاهين عن توقعات سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، إذ تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة بدءا من اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس، ومن الممكن أن ترتد الأمطار غدا الخميس إلى مناطق من شمال الدلتا.

موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا مرة أخرى بدء من يوم الجمعة على القاهرة، والتي تصل بها إلى 37 درجة مئوية، كما تشهد السواحل الشمالية الغربية ارتفاع أيضا نتيجة وجود رياح جنوبية غربية ومحافظات الوجه البحري تصل بها درجة الحرارة إلى 34 درجة، وتصل ذروة ارتفاع درجة الحرارة يومي الجمعة والسبت إلى 34 درجة مئوية.