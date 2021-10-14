مليون مشاهدة لأغنية حسين الجسمي دق القلب على «يوتيوب» خلال 24 ساعة

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية «دق القلب» خلال الساعات الماضية عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، بالإضافة إلى عدد من المنصات السمعية الإلكترونية، وحققت الأغنية مشاهدات تجاوزت المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي لدى المستعمين في العراق.

وتعاون الفنان حسين الجسمي في دق القلب، التي قدمها باللهجة العراقية، مع الشاعر الغنائي رامي العبودي، والملحن نور الزين، بينما عمل على التوزيع الموسيقي والمكساج مع الفنان حسام كامل.

باللهجة العراقية.. حسين الجسمي يطرح دق القلب

الجمهور لـ«الجسمي»: «نجم العرب»

وعبر الجمهور العراقي عن إعجابه بأغنية «دق القلب»، وتصدرت الأغنية «تريند» موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث طالب أحد المستخدمين من الجسمي تقديم أكثر من عمل باللهجة العراقية، قائلا: «الأغنية تجنن.. أحب العراقي منك أرجوك نريد أغاني عراقية جديدة»، بينما علق آخر: «الأغنية دمار شامل»، وعبر ثالث عن إعجابه بصوت الفنان الإماراتي «اللي محلي الكلمات واللحن صوتك شكراً يا فخم على الأغنية الفخمة».

ولم يقتصر مستمعي الأغنية على العراقيين فقط، حيث أبدى أحد المتابعين إعجابه، «الله عليك يا نجم العرب.. تحيه لك من ليبيا».

وطرح حسين الجسمي آخر أعماله الغنائية، في سبتمبر الماضي، بعنوان «فتاك»، من كلمات نهيّان بن زايد، ومن ألحان الجسمي، وتجاوزت مشاهداتها على «يوتيوب» حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، بينما حققت أغنية «حتة من قلبي» التي طرحها في يوليو الماضي ما يقرب من 60 مليون مشاهدة على «يوتيوب» فقط.

وأصبحت أغنية «بالبنط العريض» أكثر الأغاني شهرة للمطرب الخليجي، وذلك بعد وصل عدد مستمعي الأغنية لـ 512 مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على طرحها في أغسطس 2020.