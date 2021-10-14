إنترنت فائق السرعة ودهان واجهات المنازل في قرى المنيا ضمن «حياة كريمة»

تشهد قرية معصرة ملوي في جنوب محافظة المنيا توصيل شبكة تليفونية من ألياف الفيبر، لتوفير إنترنت فائق السرعة، وذلك ضمن عدة أعمال خدمية غير مسبوقة تشهدها القرية المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وتضم المشروعات الجاري العمل بها في قرية المعصرة بملوي عدة أعمال، منها توصيل شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع للصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال شبكات المياه، وإنشاء وتوسعة مدرستين بطاقة 27 فصلا جديدا، وتطوير الوحدة الصحية طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ورصف جميع الطرق الداخلية بالقرية، وتنجيل ملعب مركز الشباب وإنشاء سور وغرف خلع ملابس، إنشاء وحدة إسعاف، إنشاء مجمع زراعي، إنشاء مجمع خدمات، تطوير ورفع قدرة شبكة الكهرباء، دهان واجهات كافة منازل القرية، وتطوير وحدة الشئون الاجتماعية.

المحافظ يتابع سير العمل بقرية المعصرة

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، موجها الأبنية التعليمية بالإسراع في إنجاز الاعمال لتقليل الكثافات داخل الفصول.

وعقد المحافظ خلال جولته بقرية المعصرة، لقاء مفتوحا مع الشباب، حيث قدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري واهتمامه غير المسبوق بتحسين حياة أهالي القري، مؤكدا أنه يجري تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعا بقرى مركز ملوي.