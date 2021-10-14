406 مشروعات نصيب «ملوي» في «حياة كريمة».. و«المعصرة» الأكثر إنجازا

406 مشروعات في 16 قطاعا، نصيب مركز ملوي الأكبر من حيث المساحة وتعداد السكان في مراكز جنوب المنيا، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذى أطلقه رئيس الجمهورية، تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز بالمنيا هى: «أبوقرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، وديرمواس»، بتكلفة 23 مليار جنيهع، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وتحظى قرية «المعصرة» بملوي، بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وستساهم تلك المشروعات في تحسين حياة الكثير من المواطنين وتحقيق حياة كريمة حقيقية، حيث تضم المشروعات الجاري العمل بها في قرية المعصرة:

1/ الصرف الصحي: شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع، ومد وتدعيم وإحلال شبكات المياه.

2/ المدارس: إنشاء وتوسعة 2 مدرسة بطاقة 27 فصلا جديدا.

3/ الصحة: تطوير الوحدة الصحية طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

4/ الطرق: رصف جميع الطرق الداخلية بالقرية.

5/ الشباب والرياضة: تنجيل ملعب مركز الشباب- إنشاء سور-غرف خلع ملابس.

6/ إنشاء وحدة إسعاف.

7/ إنشاء مجمع زراعي.

8/ إنشاء مجمع خدمات.

9/ تطوير ورفع قدرة شبكة الكهرباء.

10/توصيل شبكة تليفونية (ألياف فيبر) لتوفير إنترنت فائق السرعة.

11/ دهان واجهات كل منازل القرية.

12/ تطوير وحدة الشئون الاجتماعية.

ودعا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكلاء الوزارة في القطاعات المختلفة لعرض المشاريع الخاصة بقطاعاتهم في مركز ملوي، لتوضيح حجم الإنجاز الحقيقي بكل قطاع، حيث قدم وكلاء وزارات الشباب والرياضة، الصحة، الأبنية التعليمية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بملوي، الزراعة والري، عرضا حول المشروعات الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ وحجم الإنجاز بكل مشروع.

وتفقد المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، موجها الأبنية التعليمية بالإسراع في إنجاز الأعمال لتقليل الكثافات داخل الفصول.

وعقد المحافظ خلال جولته بقرية المعصرة، لقاءا مفتوحا مع الشباب، بمركز شباب المعصرة، حيث قدم خلال اللقاء خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لإطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري واهتمامه غير المسبوق بتحسين حياة أهالي القرى.