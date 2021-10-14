انتهاء المرحلة الثانية لتطوير «الصدر والحميات» بالمنيا.. وإنذار 980 منشأة طبية خاصة

أعلن الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، تحرير 8 مخالفات وضبط أدوية مجهولة المصدر داخل عيادات خاصة، والتحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن المنشآت الطبية الخاصة التي تقدمت للترخيص بلغت 75 منشأة، وتم إنذار 980 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وفحص 11 شكوى لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر، تعمل علي تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، وخلال شهر سبتمبر الماضي، تم المرور على 2852 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، ما أسفر عن ضبط 1088 منشأة مخالفة وتحرير 108 محضر غلق إدارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة.

تطوير مستشفيي الصدر والحميات

وأعلن مديرية الصحة بالمحافظة انتهاء المرحلة الثانية من تطوير مستشفيي «صدر وحميات» المنيا، إضافة إلى افتتاح عيادة جراحات الأطفال بمستشفى مصر الحرة.

وأوضح الدكتور شحاته كمال الدين مدير عام إدارة الطب العلاجي، أنه جرى استلام المرحلة الثانية من تطوير مستشفيي صدر، وحميات" المنيا، بإضافة 15 سريرا داخليا بمستشفى صدر المنيا، و22 سريرا داخليا بمستشفى حميات المنيا، إضافة إلى افتتاح عيادة جراحات الأطفال، وتفعيل العيادة الخارجية بمستشفى مصر الحرة، والبدء بإجراء العمليات الجراحية للأطفال بالمستشفى، وتفعيل عيادة الإرشاد الوارثى بمستشفى مصر الحرة.

وأضافت الدكتورة مرفت سعد مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، أنه جرى إضافة 17 سرير رعاية بمستشفى صدر المنيا، و 22 سرير رعاية بمستشفى حميات المنيا، بالإضافة إلى تشغيل رعاية الاطفال بمستشفى «مصر الحرة» بقوة 6 أسرة رعاية.