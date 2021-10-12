تنظيم حملات للتبرع بالدم والبلازما في جامعة المنيا.. تنتهي 20 أكتوبر

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، حملات للتبرع بالدم والبلازما بكليات الجامعة الـ 20، برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لكليات جامعة المنيا، احتفالا بالذكرى 48 بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار «وعيك.. أمنك».

وأوضح رئيس جامعة المنيا أن حملة التبرع بالدم انطلقت ضمن فعاليات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعزيزاً لدور الجامعة تجاه مجتمعها نحو زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ودعوة لحب البذل والعطاء والاستجابة للواجب الإنساني عبر تقديم الدم لمن يحتاجونه، مشيراً إلى أن المتبرع يخضع لاختبارات صحية قبل التبرع للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة.

حملات التبرع بالدم والبلازما مستمرة لمدة 6 أيام

من جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات، أن حملات التبرع بالدم والبلازما ستستمر على مدار 6 أيام، اعتباراً من اليوم وحتى الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، حيث بدأت فعاليات الحملة بثلاث كليات هي «طب الأسنان»، و«الهندسة»، و«الآداب»، وستستكمل لتجوب جميع كليات الجامعة وفقًا للجدول المخصصة لفعاليات الحملة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطعيم بلقاح كورونا

وكان رئيس جامعة المنيا قد شدد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية مع بدء العام الدراسي الجديد، وضرورة حصول جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة على مصل الوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على صحة الجميع.