«البريد»: 40 ألف سيارة تقدم الخدمات للمواطنين لمنع التزاحم بالمكاتب

قال الدكتور أحمد منصور، أمين عام الهيئة القومية للبريد، إن مصر بها أكثر من 40 ألف مكتب بريد تخدم أكثر من مليون مصري، مشيرًا إلى أن الدكتور شريف فاروق الذي تولى إدارة الهيئة العام الماضي يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي، ووضع استراتيجية جديدة للتحول الرقمي تستهدف زيادة الخدمات التي تقدمها مكاتب الجمهورية للمواطنين بأساليب مختلفة، حتى يستفيد منها المواطن بما يتوافق مع طموحات الدولة المصرية.

ميكنة الإجراءات داخل مكاتب البريد

وأضاف أمين عام الهيئة القومية للبريد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، «قمنا بميكنة الإجراءات التي تتم داخل البريد، وزوّدنا عدد ماكينات الصراف الآلي، وأصبح لدينا أكثر من 2000 ماكينة لكي تسهل على المواطن الحصول على الخدمات».

تطوير مهارات القائمين على تقديم الخدمة

وأوضح أمين عام الهيئة القومية للبريد، «نعمل على تطوير القائمين على تقديم الخدمة، وذلك عن طريق أكبر المعاهد الموجودة في مصر التي تدرب العاملين في القطاع المصرفي على أحدث التكنولوجيات والخدمات».

تعريف المواطنين بكيفية الاستفادة من القنوات الرقمية المختلفة

وواصل أمين عام الهيئة القومية للبريد: «نعرف المواطن كيف يحصل على الخدمات من خلال القنوات الرقمية المختلفة التي تسهل عليه الحصول على الخدمة، والمعاشات هي جزء كبير من معاملات البريد ونعمل على تقديم هذه الخدمة بيسر، لذلك وجه رئيس الهيئة باستحداث أساليب مختلفة من ضمنها استخدام السيارات المتنقلة لتقليل التكدس والزحام ونستخدم 40 سيارة موزعة على محافظات الجمهورية».